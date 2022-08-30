Видеообзор волевой победы Карена Хачанова на старте US Open — 2022

31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США – 2022.



В стартовом матче Карен Хачанов (27) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Следующим соперником российского теннисиста станет бразилец Тьяго Монтейро (Бразилия).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Карен Хачанов — Денис Кудла.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Открытый чемпионат США закончится 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составил более $ 60 млн. Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.