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Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге US Open

Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге US Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление первой ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США. Медведев победил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

«Медведев должен был проходить первый круг, это ни у кого не вызывало сомнений. В комбинационных розыгрышах Даниил имел преимущество, да и в целом уверенно провёл игру», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соперником Медведева во втором раунде US Open станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).

Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала

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