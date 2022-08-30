Даниил Медведев одержал 55-ю победу на турнирах «Большого шлема»
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который вчера, 29 августа, выиграл свой матч первого круга на Открытом чемпионате США, одержал 55-ю победу на турнирах «Большого шлема». В первом круге US Open Медведев в трёх сетах обыграл представителя США Стефана Козлова.
Всего на US Open Медведев выиграл 21 матч. На Открытом чемпионате Австралии у него 19 побед, на «Ролан Гаррос» — семь, на Уимблдоне — восемь. Напомним, Даниил является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале 2021 года он в трёх сетах обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.
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