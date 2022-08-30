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Андрей Чесноков объяснил, почему Дарья Касаткина неожиданно проиграла в 1-м круге US Open

Андрей Чесноков объяснил, почему Дарья Касаткина неожиданно проиграла в 1-м круге US Open
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, почему, по его мнению, российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела неожиданное поражение в первом круге Открытого чемпионата США. Касаткина, девятая ракетка мира, проиграла 88-му номеру рейтинга WTA Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

По словам Чеснокова, поражение объясняется пассивной игрой Касаткиной.

«Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире [в Гранби] Касаткиной было не так-то просто играть. Дарт полностью владела инициативой в течение всего матча, хотя Касаткина и выигрывала в третьем сете. Могу сказать, что Дарт — трудяга и играла самоотверженно с самого первого мяча и заслужила победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.

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