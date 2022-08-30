Андрей Ольховский: Медведев очень легко прошёл первый круг US Open. Козлов не был готов

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление первой ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США. Медведев победил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

«Медведев очень легко прошёл первый круг. То ли центральный корт, то ли ещё что-то, но Козлов не был готов. Он не оказал никакого сопротивления. Даня полностью владел инициативой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Медведев — действующий чемпион US Open. В финале 2021 года он в трёх сетах обыграл Новака Джоковича.

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