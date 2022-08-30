Ольховский объяснил, что понравилось ему в игре Хачанова в первом круге US Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
«Карен молодец. Проиграв первый сет, затем три выиграл. Хачанов показал хорошую игру, мне понравилось. Он чуть чаще стал выходить к сетке и на короткие мячи не боялся идти вперёд», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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