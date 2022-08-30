В Белом доме ответили на вопрос журналиста о недопуске Джоковича на US Open

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о недопуске 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат США по теннису — 2022, ответив на вопрос журналиста во время пресс-конференции.
«Почему мигрантам разрешено въезжать в эту страну без вакцинации, а теннисистам мирового класса — нет?» — приводит слова журналиста Theepochtimes.com.
«Правительство США не может обсуждать детали отдельных визовых случаев. Из соображений конфиденциальности мы также не комментируем медицинские данные по отдельным путешественникам, это относится и к данному теннисисту.
Вакцинация иностранных граждан является требованием CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США. — Прим. «Чемпионата»). С этим вопросом следует обратиться к US Open, так как они сами определяют протоколы участников. Ситуация с Джоковичем и нелегальными мигрантами — это две разные вещи», — ответила Жан-Пьер.
Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры, в том числе US Open – 2022. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.
- 30 августа 2022
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