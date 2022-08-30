Денис Шаповалов и Михаил Южный решили возобновить сотрудничество. Пока только на US Open

21-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов и двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный возобновили сотрудничество. Ранее Южный, по окончании карьеры ставший тренером, уже сотрудничал с Шаповаловым — с августа 2019 по январь 2022 года.

По словам Южного, пока сотрудничество охватывает только период проведения Открытого чемпионата США. US Open 2022 года начался 29 августа и завершится 11 сентября.

«Денис попросил приехать, если есть возможность. Пока буду только на US Open. Насчет дальнейшего сотрудничества пока ничего не могу сказать», — приводит слова Южного ТАСС.

Сегодня, 30 августа, Шаповалов сыграет в первом круге US Open со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.

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