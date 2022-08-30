Андрей Рублёв — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022

Сегодня, 30 августа, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет первый матч на Открытом чемпионате США – 2022. Его соперником станет серб Ласло Джере. Поединок поставлен вторым запуском на корте №5 и начнётся приблизительно в 19:30 мск (12:30 местного).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ласло Джере в первом круге US Open – 2022.
Победитель данного матча во втором круге сразится либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с южнокорейцем Квон Сон У.
Рублёв встречался с Джере три раза, на счету Андрея две победы и одно поражение. Все три предыдущих поединка между ними состоялись на грунте. Андрей победил в Москве в 2015-м (на челленджере) — 6:1, 7:6(2), а также в этом году в четвертьфинале Бостада — 7:5, 6:4. Ласло взял верх на челленджере в Кортине (Италия) в 2016 году — 2:6, 7:5, 7:6(6).
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