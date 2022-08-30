Виктория Азаренко сыграет с Танаси Коккинакисом в миксте на US Open — 2022
Поделиться
Опубликованы результаты жеребьёвки Открытого чемпионата США – 2022 в миксте. Соревнования пройдут со 2 по 11 сентября.
Возглавили посев соревнований американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски. Ранее Дезире и Нил во второй раз подряд выиграли Уимблдон в миксте.
Главной неожиданностью сетки стал союз двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко и австралийца Танаси Коккинакиса. В первом раунде они сразятся с американцами Кэти Макнелли и Уильямом Бламбергом (WC).
Также стоит отметить, что финалистка US Open – 2021 канадка Лейла Фернандес образовала тандем с американцем Джеком Соком. В первом раунде их ждёт поединок с бельгийкой Кимберли Циммерманн и немцем Тимом Пюцем.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
19:17
-
19:11
-
18:48
-
18:26
-
18:03
-
17:45
-
17:42
-
16:51
-
16:31
-
15:19
-
15:05
-
14:27
-
14:05
-
14:01
-
13:31
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:31
-
12:03
-
12:00
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:20
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:54
-
09:42
-
09:37
-
09:13
-
09:00
Партнерский контент