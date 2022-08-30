Виктория Азаренко сыграет с Танаси Коккинакисом в миксте на US Open — 2022

Опубликованы результаты жеребьёвки Открытого чемпионата США – 2022 в миксте. Соревнования пройдут со 2 по 11 сентября.

Возглавили посев соревнований американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски. Ранее Дезире и Нил во второй раз подряд выиграли Уимблдон в миксте.

Главной неожиданностью сетки стал союз двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко и австралийца Танаси Коккинакиса. В первом раунде они сразятся с американцами Кэти Макнелли и Уильямом Бламбергом (WC).

Также стоит отметить, что финалистка US Open – 2021 канадка Лейла Фернандес образовала тандем с американцем Джеком Соком. В первом раунде их ждёт поединок с бельгийкой Кимберли Циммерманн и немцем Тимом Пюцем.