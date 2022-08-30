Тренер Медведева опубликовал в СМИ свои заметки о работе с Даниилом на протяжении пяти лет

Жиль Сервара, тренер чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира Даниила Медведева, стал героем специального проекта издания L’Équipe. Специалист позволил опубликовать свои заметки о работе с Даниилом, которые записывал в течение пяти лет.

«Я делаю пометки, потому что я строгий и одержимый. Мне нужно, чтобы все ходы были записаны и не терялась общая нить. Это как сны: если сразу не запишешь, через час уже забудешь… Я бы назвал себя структурированным человеком: много думаю, задаю себе много вопросов, как сделать, чтобы заставить его работать в лучшем ключе. Делаю записи во время матчей, потому что чувствую, что мне это нужно, наверное, чтобы отвлечься, высвободить мысли, которые держу внутри себя. Может быть, я произвожу впечатление спокойного, но в голове происходит много всего, всё движется со скоростью десять миль в час. Мне нужно дать выхлоп всем этим мыслям, чтобы они не оставались там, крутясь вокруг и паразитируя в мозгу», — признался Сервара.

Заметки тренера Даниила Медведева доступны здесь.