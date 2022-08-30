Матс Виландер рассказал, за счёт чего Снигур сенсационно обыграла Халеп на US Open — 2022

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер проанализировал сенсационное поражение титулованной румынки Симоны Халеп в первом круге US Open – 2022.

Напомним, Халеп (7) проиграла 20-летней украинке Дарье Снигур (Q) со счётом 2:6, 6:0, 4:6.

«Мы не ожидали такого результата, но у Дарьи Снигур очень нестандартный стиль, поэтому с ней тяжело играть, особенно на харде. На мой взгляд, Симона действительно жаждет побед, но, возможно, драйв, эта жажда побед уже не так сильна, как раньше, когда она была моложе.

Вчера было жарко, было тяжело. В прошлом у неё было несколько ранних поражений на USO — это, скорее всего, её худший мэйджор. Удивлен ли я? Конечно, это результат даже разочаровывает», — приводит слова Виландера Eurosport.