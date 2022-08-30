Первая ракетка мира Ига Свёнтек с разгромной победы стартовала на US Open — 2022

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек уверенно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Свёнтек (1) обыграла итальянку Ясмине Паолини (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) – Слоан Стивенс (США).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.