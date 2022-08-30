Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте Открытого чемпионата США — 2022
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Шестая ракетка мира, прошлогодняя полуфиналистка белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела первый раунд US Open – 2022.
В стартовом матче Соболенко (6) обыграла квалифаера Кэтрин Харрисон из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Харрисон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Соперницей Соболенко во втором раунде станет победительница матча Кайя Канепи (Эстония) – Тереза Мартинцова (Чехия).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.
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