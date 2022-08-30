Ига Свёнтек — ведущему на корте: поверь, меня легко не любить. Спроси у моей команды
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Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек забавно отреагировала на комплимент после выхода во второй круг Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Свёнтек (1) обыграла итальянку Ясмине Паолини (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.
(интервью на корте)
Ведущий: Ига, любой, кто проведёт с тобой хоть две секунды, сразу поймёт, что Игу Свёнтек невозможно не любить.
Свёнтек: Поверь мне, меня легко не любить. Спроси у моей команды.
Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) – Слоан Стивенс (США).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.
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