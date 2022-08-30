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Анастасия Потапова вышла во 2-й круг US Open, где сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, ЮС Опен

Анастасия Потапова вышла во 2-й круг US Open, где сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь
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Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США – 2022, который продлится до 10 сентября.

В стартовом матче Потапова обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Лю четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая ранее, в матче с Еленой Остапенко установила рекорд сезона по количеству эйсов за матч (21).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 20:15 МСК
Клэр Лю
82
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
52
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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