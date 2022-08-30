Третий сеяный Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open — 2022 на отказе соперника

Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2022 на отказе соперника.

В стартовом матче Алькарас (3) встречался с 32-й ракеткой мира аргентинцем Себастьяном Баэсом. Карлос в борьбе выиграл две первые партии (7:5, 7:5), повёл в третьей с брейком (2:0), после чего Баэс снялся с матча.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Баэса один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Во втором раунде Алькарас сразится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Федерико Кория (Аргентина).