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Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира в первом круге US Open — 2022, ЮС Опен

Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира в первом круге US Open — 2022
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Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на US Open – 2022 в первом круге.

В стартовом матче Рыбакина (25) проиграла 131-й ракетке мира Кларе Бюрель (Q) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Бюрель четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. Рыбакина допустила 37 невынужденных ошибок, Бюрель — 24.

В следующем раунде Бюрель сразится с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Винус Уильямс (США, WC).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Клара Бюрель
131
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
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