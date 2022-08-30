Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира в первом круге US Open — 2022

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на US Open – 2022 в первом круге.
В стартовом матче Рыбакина (25) проиграла 131-й ракетке мира Кларе Бюрель (Q) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Бюрель четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. Рыбакина допустила 37 невынужденных ошибок, Бюрель — 24.
В следующем раунде Бюрель сразится с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Винус Уильямс (США, WC).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.
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