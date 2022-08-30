Арина Соболенко показала букет от экс-хоккеиста Кольцова после выхода во 2-й круг US Open

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода во второй круг US Open – 2022 похвасталась в социальных сетях букетом от бойфренда, бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне ассистента тренера московского «Спартака» Константина Кольцова.
«Спасибо тебе, люблю. Их всегда будет недостаточно», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В стартовом матче Соболенко (6) обыграла квалифаера Кэтрин Харрисон из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Соперницей Соболенко во втором раунде станет эстонка Кайя Канепи.
В текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос» — Арина не проходила дальше четвёртого круга. На Уимблдоне-2022 Соболенко сыграть не смогла, так как турнир не допустил к участию представителей России и Беларуси, из-за чего был лишён рейтинговых очков.
- 30 августа 2022
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