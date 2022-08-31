Винус Уильямс сыграла на 91-м для себя турнире «Большого шлема». Это рекорд обоих туров

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс установила историческое достижение, выступив на US Open – 2022. В стартовом матче Винус (WC) проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:7 (5:7).

Винус сыграла на 91-м турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Это рекорд как для женского, так и для мужского туров. Второе место за Винус делят сразу три игрока – её сестра Серена, швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисьяно Лопес. В их активе 81 проведённый мэйджор.

Впервые Винус сыграла на уровне ТБШ на «Ролан Гаррос» – 1997. Впоследствии она выиграла семь титулов в одиночном разряде и 14 в парном.