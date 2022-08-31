Андрей Рублёв прервал серию из четырёх проигранных пятисетовых матчей подряд
Поделиться
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений подряд в матчах с пятью партиями. За всю карьеру Рублёв провёл 11 пятисетовиков, где одержал четыре победы.
Это произошло в первом круге US Open – 2022. В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.
Последние пятисетовики Андрея Рублёва:
«Ролан Гаррос» — 2022. Рублёв – Марин Чилич (Хорватия) – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
US Open – 2021. Рублёв – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.
Уимблдон – 2021. Рублёв – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.
«Ролан Гаррос» — 2021. Рублёв – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
00:57
-
00:39
-
00:18
-
00:09
- 30 августа 2022
-
23:48
-
22:31
-
22:05
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:04
-
20:42
-
20:37
-
20:15
-
19:49
-
19:34
-
19:17
-
19:11
-
18:48
-
18:26
-
18:03
-
17:45
-
17:42
-
16:51
-
16:31
-
15:19
-
15:05
-
14:27
-
14:05
-
14:01
-
13:31
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:31
Партнерский контент