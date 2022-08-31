Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прервал серию из четырёх проигранных пятисетовых матчей подряд

Андрей Рублёв прервал серию из четырёх проигранных пятисетовых матчей подряд
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений подряд в матчах с пятью партиями. За всю карьеру Рублёв провёл 11 пятисетовиков, где одержал четыре победы.

Это произошло в первом круге US Open – 2022. В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

Последние пятисетовики Андрея Рублёва:

«Ролан Гаррос» — 2022. Рублёв – Марин Чилич (Хорватия) – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
US Open – 2021. Рублёв – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.
Уимблдон – 2021. Рублёв – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.
«Ролан Гаррос» — 2021. Рублёв – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022