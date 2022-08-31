Андрей Рублёв прервал серию из четырёх проигранных пятисетовых матчей подряд

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений подряд в матчах с пятью партиями. За всю карьеру Рублёв провёл 11 пятисетовиков, где одержал четыре победы.

Это произошло в первом круге US Open – 2022. В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

Последние пятисетовики Андрея Рублёва:

«Ролан Гаррос» — 2022. Рублёв – Марин Чилич (Хорватия) – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

US Open – 2021. Рублёв – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.

Уимблдон – 2021. Рублёв – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

«Ролан Гаррос» — 2021. Рублёв – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.