Путинцева уверенно разобралась с американкой Анисимовой на старте US Open — 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 20-летняя американка Аманда Анисимова (24-й номер рейтинга) и 27-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Путинцевой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 14 (7%). У её оппонентки – один эйс, одна двойная ошибка и четыре из семи (57%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований соперницей Путинцевой станет победительница пары Софья Кенин (США, 327-й номер рейтинга) – Юле Нимайер (Германия, 108-й номер рейтинга).