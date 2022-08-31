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Путинцева уверенно разобралась с американкой Анисимовой на старте US Open — 2022, Юс Опен

Путинцева уверенно разобралась с американкой Анисимовой на старте US Open — 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 20-летняя американка Аманда Анисимова (24-й номер рейтинга) и 27-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Путинцевой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 14 (7%). У её оппонентки – один эйс, одна двойная ошибка и четыре из семи (57%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований соперницей Путинцевой станет победительница пары Софья Кенин (США, 327-й номер рейтинга) – Юле Нимайер (Германия, 108-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 00:20 МСК
Аманда Анисимова
24
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Юлия Путинцева
38
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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