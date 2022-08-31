Путинцева уверенно разобралась с американкой Анисимовой на старте US Open — 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 20-летняя американка Аманда Анисимова (24-й номер рейтинга) и 27-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева (38-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Путинцевой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 14 (7%). У её оппонентки – один эйс, одна двойная ошибка и четыре из семи (57%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований соперницей Путинцевой станет победительница пары Софья Кенин (США, 327-й номер рейтинга) – Юле Нимайер (Германия, 108-й номер рейтинга).
- 31 августа 2022
-
02:11
-
02:03
-
01:46
-
01:28
-
00:57
-
00:39
-
00:18
-
00:09
- 30 августа 2022
-
23:48
-
22:31
-
22:05
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:04
-
20:42
-
20:37
-
20:15
-
19:49
-
19:34
-
19:17
-
19:11
-
18:48
-
18:26
-
18:03
-
17:45
-
17:42
-
16:51
-
16:31
-
15:19
-
15:05
-
14:27
-
14:05
-
14:01
-
13:31