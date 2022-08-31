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Чорич, выигравший турнир в Цинциннати, стартовал с победы на US Open в 4-часовом матче, ЮС Опен

Чорич, выигравший турнир в Цинциннати, стартовал с победы на US Open в 4-часовом матче
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «11» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний хорват Борна Чорич (29-й номер рейтинга), ставший победителем турнира в Цинциннати, и 27-летний представитель Франции Энзо Куако (193-й номер рейтинга).

В упорном матче победа досталась Чоричу – 6:2, 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 4 часа 8 минут.

На счету Чорича – 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 (43%). У его оппонента – 17 эйсов, четыре двойные ошибки и пять из восьми (63%) удачных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Чорича на US Open – 2022 станет 21-летний американец Дженсон Бруксби (43-е место рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Борна Чорич
29
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 3 4 7
2 		6 5 6 6 5
             
Энзо Куако
193
Франция
Энзо Куако
Э. Куако
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