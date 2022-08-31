Чорич, выигравший турнир в Цинциннати, стартовал с победы на US Open в 4-часовом матче

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «11» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 25-летний хорват Борна Чорич (29-й номер рейтинга), ставший победителем турнира в Цинциннати, и 27-летний представитель Франции Энзо Куако (193-й номер рейтинга).

В упорном матче победа досталась Чоричу – 6:2, 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 4 часа 8 минут.

На счету Чорича – 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 (43%). У его оппонента – 17 эйсов, четыре двойные ошибки и пять из восьми (63%) удачных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Чорича на US Open – 2022 станет 21-летний американец Дженсон Бруксби (43-е место рейтинга).