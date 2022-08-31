Победа над Касаткиной в первом круге US Open – 2022 стала шоком для британки Дарт
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88-я ракетка мира, теннисистка из Великобритании Хэрриет Дарт прокомментировала сенсационную победу над россиянкой Дарьей Касаткиной на старте Открытого чемпионата США (US Open).
«Честно говоря, я немного в шоке. Физически я чувствую себя не очень хорошо. В этом матче я просто пыталась держаться и бороться, насколько возможно. И я до сих пор не могу поверить, что одержала победу», – приводит слова Дарт Tennis World USA.
В матче первого круга Касаткина уступила британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. Перед US Open Дарья одержала победу на турнире в Гранби (Канада).
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