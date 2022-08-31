Украинка Марта Костюк пробилась во второй круг US Open – 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «4» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летняя египтянка Маяр Шериф (63-й номер рейтинга) и 20-летняя представительница Украины Марта Костюк (65-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах – 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
Всего на счету Костюк – четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и три из девяти (33%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, две двойные ошибки и два из пяти (40%) удачных брейк-пойнта.
В следующем круге соперницей Костюк станет победительница пары Эшли Крюгер (США, 224-й номер рейтинга) – Виктория Азаренко (Беларусь, 26-й номер рейтинга).
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