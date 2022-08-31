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Карацев вёл в два сета, но уступил итальянцу Фоньини и завершил выступления на US Open, ЮС Опен

Карацев вёл в два сета, но уступил итальянцу Фоньини и завершил выступления на US Open
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата США – 2022. В стартовом матче на турнире Карацев, занимающий 38-ю строку в рейтинге ATP, уступил итальянцу Фабио Фоньини. Встреча продолжалась 3 часа и 34 минуты.

Первые два сета Карацев взял со счётом 6:1, 7:5. Однако дальше сопернику удалось переломить инициативу и добиться результата, несмотря на куда большее число двойных ошибок (15 против четырёх). Третий сет остался за Фоньини – 6:4. Четвёртую партию итальянец, на счету которого за матч в общей сложности 13 эйсов (у Карацева — три), выиграл ещё увереннее – 6:1. А в решающем сете Аслан уступил со счётом 4:6.

Соперником Фоньини во втором круге станет победитель противостояния австралийца Ринки Хидзикаты и испанца Рафаэля Надаля.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 00:40 МСК
Фабио Фоньини
60
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		5 6 6 6
6 		7 4 1 4
             
Аслан Карацев
38
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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