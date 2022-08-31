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Азаренко вышла во второй круг US Open — 2022, обыграв американку Крюгер, ЮС Опен

Азаренко вышла во второй круг US Open — 2022, обыграв американку Крюгер
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В Нью-Йорке на корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» завершился матч первого круга с участием 26-й ракетки мира Виктории Азаренко из Беларуси и американской теннисистки Эшлин Крюгер (244-й номер в рейтинге). Встреча продолжалась 1 час и 49 минут и завершилась уверенной победой Азаренко со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

Крюгер, которой в мае этого года исполнилось 18 лет, доставила проблем более опытной сопернице лишь во втором сете, который остался за ней. Американка четыре раза за игру подала навылет, но допустила ощутимо больше двойных ошибок, чем Азаренко (девять против трёх). Она выиграла 35% очков на приёме. У Виктории один эйс за игру и шесть из 17 (35%) реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперницей Виктории Азаренко станет украинка Марта Костюк, стартовавшая на турнире с победы над египетской теннисисткой Маяр Шериф (7:6, 6:4). А победитель этого противостояния по турнирной сетке выйдет на сильнейшую в матче испанки Бадосы и хорватки Мартич.

Сетка US Open - 2022
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 02:40 МСК
Эшлин Крюгер
244
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		4 6
         
Виктория Азаренко
26
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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