Видеообзор победы Азаренко над американкой Крюгер

В Нью-Йорке на корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» завершился матч первого круга с участием 26-й ракетки мира Виктории Азаренко из Беларуси и американской теннисистки Эшлин Крюгер (244-й номер в рейтинге). Встреча продолжалась 1 час и 49 минут и завершилась уверенной победой Азаренко со счётом 6:1, 4:6, 6:2.



Крюгер, которой в мае этого года исполнилось 18 лет, доставила проблем более опытной сопернице лишь во втором сете, который остался за ней. Американка четыре раза за игру подала навылет, но допустила ощутимо больше двойных ошибок, чем Азаренко (девять против трёх). Она выиграла 35% очков на приёме. У Виктории один эйс за игру и шесть из 17 (35%) реализованных брейк-пойнтов.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Азаренко – Крюгер:



Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).