Надаль до сих пор остаётся непобеждённым на ТБШ в 2022 году

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль продолжил свою беспроигрышную серию на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в первом круге US Open – 2022 испанский теннисист обыграл представителя Австралии Ринки Хиджикату со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Эта победа свидетельствует о том, что Надаль по-прежнему не знает поражений в этом году на «Шлемах». Рафаэль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а в полуфинале Уимблдона не вышел на корт из-за травмы мышц живота. Таким образом, серия побед испанца на «Шлемах»-2022 достигла 20 матчей (7+7+5+1).

Во втором раунде Открытого чемпионата США Надаль сразится с итальянцем Фабио Фоньини. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.