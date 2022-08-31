Рафаэль Надаль прокомментировал победу над 198-й ракеткой мира в первом круге US Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче первого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был представитель Австралии Ринки Хидзиката, занимающий 198-е место в рейтинге ATP. Надаль обыграл соперника со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.
«Я долго ждал этого. На протяжении некоторого времени я думал, что у меня, возможно, не получится вернуться. Так что я очень рад.
Вечерние сессии лучше всего. Мне нужно планомерно, день за днём следовать процессу на тренировках и в матчах и оставаться позитивным», — приводит слова Рафаэля пресс-служба ATP.
Во втором круге US Open Надаль сразится с итальянцем Фабио Фоньини.
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