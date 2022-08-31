Шварцман прошёл во второй круг Открытого чемпионата США из-за отказа Сока

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армсиронг Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 30-летний представитель Аргентины Диего Шварцман (16-я ракетка мира) и 29-летний американец Джек Сок (107-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Шварцмана из-за отказа соперника продолжать матч. По информации журналиста Фернандо Петрочелли, у американца проблемы со спиной. Шварцман проигрывал по ходу матча со счётом 5:7, 6:0, 1:0. Продолжительность матча составила 2 часа и 29 минут.



На счету Шварцмана 5 подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнта из шести (83%). У Сока – 7 эйсов, столько же двойных ошибок и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.



Во втором круге соперником Шварцмана станет австралиец Алексей Попырин (84-я ракетка мира), который выбил Чун Син Цена из Китайского Тайбэя (89-й номер рейтинга).