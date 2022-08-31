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Шварцман прошёл во второй круг Открытого чемпионата США из-за отказа Сока, ЮС Опен

Шварцман прошёл во второй круг Открытого чемпионата США из-за отказа Сока
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армсиронг Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 30-летний представитель Аргентины Диего Шварцман (16-я ракетка мира) и 29-летний американец Джек Сок (107-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Шварцмана из-за отказа соперника продолжать матч. По информации журналиста Фернандо Петрочелли, у американца проблемы со спиной. Шварцман проигрывал по ходу матча со счётом 5:7, 6:0, 1:0. Продолжительность матча составила 2 часа и 29 минут.

На счету Шварцмана 5 подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнта из шести (83%). У Сока – 7 эйсов, столько же двойных ошибок и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперником Шварцмана станет австралиец Алексей Попырин (84-я ракетка мира), который выбил Чун Син Цена из Китайского Тайбэя (89-й номер рейтинга).

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 04:40 МСК
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 6 1  
6 		7 0 0  
             
Джек Сок
107
США
Джек Сок
Д. Сок
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