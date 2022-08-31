Рафаэль Надаль отреагировал на критику за несоблюдение правила времени подачи

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, что он думает по поводу критики в свой адрес. По мнению критиков, Надаль иногда нарушает правило времени подачи. На подачу теннисистам отводится 25 секунд.

«Я получил много предупреждений за карьеру. Никогда не получал их ни за сломанную ракетку, ни за то, что устраивал что-то на корте. Но да, получал за время.

Проблема в том, что я сильно потею. В последние годы нет болбоев, которые приносят полотенца. И нужно идти в самое дальнее место на корте, чтобы его взять. У таких игроков, как я, возникают проблемы со временем. Но это бывает не так часто», — сказал Рафаэль на пресс-конференции.

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