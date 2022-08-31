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US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 2-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня
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Ранним утром мск 31 августа завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей второго игрового дня US Open в мужском одиночном разряде.

Кэмерон Норри (Британия, 7) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:0, 7:6, 6:0
Брэндон Накашима (США) — Павел Котов (Россия) — 7:6, 6:2, 6:2
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 7:5, 2:0 (отказ Баэса)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Оскар Отте (Германия) — 6:4, 6:2, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3, 6:3

Результаты доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка
Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета

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