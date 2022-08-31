US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня

Ранним утром мск 31 августа завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей второго игрового дня US Open в мужском одиночном разряде.
Кэмерон Норри (Британия, 7) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:0, 7:6, 6:0
Брэндон Накашима (США) — Павел Котов (Россия) — 7:6, 6:2, 6:2
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 7:5, 2:0 (отказ Баэса)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Оскар Отте (Германия) — 6:4, 6:2, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3, 6:3
Результаты доступны на «Чемпионате».
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 31 августа 2022
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