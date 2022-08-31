Четырёхкратная чемпионка ТБШ Осака выбыла на старте US Open

44-я ракетка мира, экс-лидер женского мирового рейтинга 24-летняя Наоми Осака завершила выступление на US Open – 2022 в первом круге.



В стартовом матче Наоми проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Наоми восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.



Следующей оппоненткой Коллинз станет испанка Кристина Буча.



Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая ранее выбыла с нынешнего розыгрыша турнира.

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