Четырёхкратная чемпионка ТБШ Осака выбыла на старте US Open
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44-я ракетка мира, экс-лидер женского мирового рейтинга 24-летняя Наоми Осака завершила выступление на US Open – 2022 в первом круге.
В стартовом матче Наоми проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Наоми восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей оппоненткой Коллинз станет испанка Кристина Буча.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая ранее выбыла с нынешнего розыгрыша турнира.
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 05:55 МСК
44
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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