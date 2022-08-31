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US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 31 августа, состоятся первые матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей третьего игрового дня в мужском одиночном разряде.

18:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Александр Бублик (Казахстан)
19:30 — Уго Гренье (Франция) — Маттео Берреттини (Италия, 13)
21:00 — Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
21:00 — Ник Кирьос (Австралия, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция)
0:00 (1 сентября) — Карен Хачанов (Россия, 27) — Тьяго Монтейро (Бразилия)
2:00 — Джек Дрэйпер (Британия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
3:30 — Даниил Медведев (Россия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция)

Календарь доступен на «Чемпионате».

Турнирная сетка
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