US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 31 августа, состоятся первые матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей третьего игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Александр Бублик (Казахстан)
19:30 — Уго Гренье (Франция) — Маттео Берреттини (Италия, 13)
21:00 — Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
21:00 — Ник Кирьос (Австралия, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция)
0:00 (1 сентября) — Карен Хачанов (Россия, 27) — Тьяго Монтейро (Бразилия)
2:00 — Джек Дрэйпер (Британия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
3:30 — Даниил Медведев (Россия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция)
Календарь доступен на «Чемпионате».
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
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