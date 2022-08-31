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Видеообзор волевой победы Рафаэля Надаля на старте US Open – 2022

Видеообзор волевой победы Рафаэля Надаля на старте US Open – 2022
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Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Рафаэль Надаль (3) обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 3 часа 12 минут. Следующим соперником испанского теннисиста станет Фабио Фоньини (Италия).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Рафаэль Надаль – Ринки Хидзиката.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Открытый чемпионат США закончится 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составил более $ 60 млн. Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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