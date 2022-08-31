Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы и выхода во второй круг US Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. В ночь с 30 на 31 августа мск Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года. В матче первого раунда US Open испанский спортсмен обыграл 198-ю ракетку мира Ринки Хидзикату (Австралия). Счёт встречи — 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 в пользу Рафаэля.

«Приятно вернуться в Нью-Йорк. Играть перед вами, ребята, — это, как всегда, потрясающе!» — написал Надаль.

Соперником Надаля во втором раунде станет Фабио Фоньини (60-я ракетка мира). Ранее итальянский теннисист выбил из сетки соревнований российского спортсмена Аслана Карацева.

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