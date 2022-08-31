«Никому не нравится так побеждать». Алькарас обратился к Баэсу после выхода во второй круг
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Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 30 августа, Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче он встречался с 32-й ракеткой мира аргентинцем Себастьяном Баэсом. Карлос в борьбе выиграл две первые партии (7:5, 7:5), повёл в третьей с брейком (2:0), после чего Баэс снялся с матча.
«Никому не нравится так побеждать. Был хороший матч, пока не случилось это. Надеюсь, Себастьян, скоро восстановишься!
Спасибо за поддержку, Нью-Йорк! Этот корт особенный!» — написал Алькарас.
Во втором раунде Карлос Алькарас сразится с Федерико Корией из Аргентины.
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