Радукану повторила антидостижение Кузнецовой и Кербер после вылета с US Open

Действующая чемпионка Открытого чемпионата США по теннису британка Эмма Радукану отметилась неприятным антидостижением после поражения на старте нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, уже в первом круге второго хардового «Шлема» в сезоне Эмма уступила представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 3:6.

11-я ракетка мира стала лишь третьей действующей чемпионкой престижных американских соревнований, проигравшая уже в первом круге следующего розыгрыша турнира, сообщает Sportskeeda в своём «твиттере». Таким образом, Эмма повторила судьбу Светланы Кузнецовой (2005) и Анжелики Кербер (2017).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Последний хардовый «Шлем» в сезоне проходит с 29 августа по 10 сентября.