US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня

Ранним утром мск 31 августа завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей второго игрового дня US Open в женском одиночном разряде.

Элина Аванесян (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 4:6, 4:6

Данка Ковинич (Черногория) — Серена Уильямс (США) — 3:6, 3:6

Сара Бейлек (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 1:6

Кэтрин Харрисон (США) — Арина Соболенко (Беларусь) — 1:6, 3:6

Елена Рыбакина (Казахстан) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 4:6

Эмма Радукану (Великобритания) — Ализе Корне (Франция) — 3:6, 3:6

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 7:6 (7:5)

Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 1:6, 4:6

Результаты доступны на «Чемпионате».