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US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня

US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня
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Ранним утром мск 31 августа завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей второго игрового дня US Open в женском одиночном разряде.

Элина Аванесян (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 4:6, 4:6
Данка Ковинич (Черногория) — Серена Уильямс (США) — 3:6, 3:6
Сара Бейлек (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 1:6
Кэтрин Харрисон (США) — Арина Соболенко (Беларусь) — 1:6, 3:6
Елена Рыбакина (Казахстан) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 4:6
Эмма Радукану (Великобритания) — Ализе Корне (Франция) — 3:6, 3:6
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 7:6 (7:5)
Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 1:6, 4:6

Результаты доступны на «Чемпионате».

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