«Ключ очень прост». Ким Клейстерс рассказала, как Серене Уильямс победить Анетт Контавейт

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала, за счёт чего 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс может обыграть вторую ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии. Уильямс и Контавейт сыграют друг с другом в матче второго круга Открытого чемпионата США.

«Ключ к победе Серены над Анетт Контавейт очень прост. Она, может, уже не так хорошо двигается по корту, как несколько лет назад. Но Серена очень хорошо проводит первые два удара в розыгрыше. Её подача — это лучший удар в нашем виде спорта.

Когда она на приёме, она старается направлять мяч к боковой линии. Соперница тут же оказывается под давлением. В начале матча это будет очень важно для Серены», — приводит слова Клейстерс Eurosport.

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