US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 31 августа, состоятся первые матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей третьего игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Онс Жабер (Тунис) — Элизабет Мандлик (США)

18:00 — Сиюй Ван (Китай) — Мария Саккари (Греция)

20:00 — Вероника Кудерметова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия)

21:00 — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Кори Гауфф (США)

23:30 — Анна Калинская (Россия) — Ализе Корне (Франция)

23:30 — Евгения Родина (Россия) — Айла Томлянович (Австралия)

0:00 (1 сентября) Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия)

2:00 — Серена Уильямс (США) — Анетт Контавейт (Эстония)

Календарь доступен на «Чемпионате».