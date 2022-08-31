Невероятный розыгрыш Карлоса Алькараса в матче с Баэсом на US Open — 2022

В матче первого круга Открытого чемпионата США между испанцем Карлосом Алькарасом и аргентинцем Себастьяном Баэсом зрители стали свидетелями эффектного розыгрыша.
Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2022 на отказе соперника.
В стартовом матче Алькарас встречался с 32-й ракеткой мира аргентинцем Себастьяном Баэсом. Карлос в борьбе выиграл две первые партии (7:5, 7:5), повёл в третьей с брейком (2:0), после чего Баэс снялся с матча. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.
Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.
Во втором раунде Алькарас сразится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Федерико Кория (Аргентина).
- 31 августа 2022
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