Невероятный розыгрыш Карлоса Алькараса в матче с Баэсом на US Open — 2022

В матче первого круга Открытого чемпионата США между испанцем Карлосом Алькарасом и аргентинцем Себастьяном Баэсом зрители стали свидетелями эффектного розыгрыша.

Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2022 на отказе соперника.

В стартовом матче Алькарас встречался с 32-й ракеткой мира аргентинцем Себастьяном Баэсом. Карлос в борьбе выиграл две первые партии (7:5, 7:5), повёл в третьей с брейком (2:0), после чего Баэс снялся с матча. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Во втором раунде Алькарас сразится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Федерико Кория (Аргентина).