42-летняя Винус Уильямс: планирую ли заканчивать? Сосредоточусь на парном разряде
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс ответила на вопрос, планирует ли она завершать карьеру. Вчера, 30 августа, Уильямс в двух сетах проиграла Элисон Ван Эйтванк в первом круге Открытого чемпионата США.
Напомним, Винус сыграет вместе со своей 40-летней сестрой Сереной в парном разряде на US Open.
«Планирую ли заканчивать? Сейчас я сосредоточена на парном разряде. Это была идея Серены. Она босс. Я делаю всё, что она мне говорит (улыбается).
Мы с ней не раз побеждали вместе. Было бы здорово выиграть что-то ещё», — приводит слова Винус Уильямс Eurosport.
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