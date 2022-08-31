42-летняя Винус Уильямс: планирую ли заканчивать? Сосредоточусь на парном разряде

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс ответила на вопрос, планирует ли она завершать карьеру. Вчера, 30 августа, Уильямс в двух сетах проиграла Элисон Ван Эйтванк в первом круге Открытого чемпионата США.

Напомним, Винус сыграет вместе со своей 40-летней сестрой Сереной в парном разряде на US Open.

«Планирую ли заканчивать? Сейчас я сосредоточена на парном разряде. Это была идея Серены. Она босс. Я делаю всё, что она мне говорит (улыбается).

Мы с ней не раз побеждали вместе. Было бы здорово выиграть что-то ещё», — приводит слова Винус Уильямс Eurosport.

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