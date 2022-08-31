Наоми Осака рассказала о причинах раннего вылета с US Open — 2022

44-я ракетка мира, четырёхкратная чемпионка ТБШ, экс-лидер женского мирового рейтинга 24-летняя Наоми Осака рассказала о причинах, из-за которых так быстро завершила выступление на US Open.
«Я бы хотела сказать сейчас, что моя игра отличается от той, что была раньше. Чувствую, что если бы я знала причину, то смогла бы изменить это и что-то исправить.
Я не могу сейчас точно ответить на этот вопрос. Может быть, позже. В последнее время я чувствовала себя действительно скованно. Я не совсем знаю почему. Порой начинаю чувствовать, что не могу нанести те удары, которыми владею, особенно с правой. Не знаю, задача заключается в том, чтобы больше практиковаться или что-то в этом роде. Возможно, мне нужно смотреть, как играет Алькарас или кто-то, кто действительно хорош в ударе справа», — сказала Осака на пресс-конференции.
- 31 августа 2022
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