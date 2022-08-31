Вероника Кудерметова — Марина Заневская: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open

Сегодня, 31 августа, 18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поборется за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2022. Во втором раунде Кудерметова (18) сразится с представительницей Бельгии Мариной Заневской. Поединок поставлен вторым запуском на корте №13 и начнётся приблизительно в 20:00 мск (13:00 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Марина Заневская во втором круге US Open – 2022.

Кудерметова и бельгийка украинского происхождения Заневская встречались однажды. Это произошло в 1/8 финала турнира низкой категории в Биарритце в 2016 году, Вероника одержала победу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.