Веснина объяснила, почему Рублёв чуть не упустил победу в первом круге US Open — 2022

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала волевую победу Андрея Рублёва в первом круге US Open – 2022. В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

«Андрей ищет свою игру. У него не получается выступать так же успешно, как это было в прошлом году. Так как он максималист по своему складу характера, ему хочется быть идеальным. Первые матчи ТБШ — это всегда нервозность, груз ответственности, что нужно обыгрывать. Ты играешь с соперниками ниже себя по рейтингу, потому что у Андрея всё-таки высокий посев.

Он выиграл два сета, а потом столько проиграл… Это можно описать как потерю концентрации. Потому что нет такого количества победных матчей, чтобы доводить до победы без лишней нервотрёпки. Молодец, что он справился, что вытащил этот очень сложный матч. Соперник у Андрея был очень непростой, такой крепкий орешек.

Андрей, несмотря на эмоциональность, хочет побеждать и злится на себя. Будем надеяться, что у него получится найти свою форму», — сказал Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.