Фрэнсис Тиафо: Кирьос должен был выигрывать Уимблдон. В финале он играл лучше Джоковича

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо ответил, способны ли теннисисты, не являющиеся фаворитами, выигрывать турниры «Большого шлема» сейчас.

«Я считаю, что да. Посмотрите, например, на Ника (Кирьоса). Прямо скажу – он должен был выигрывать Уимблдон. Я считаю, что в финале он играл лучше. Новаку (Джоковичу) помогли психология и опыт, но в плане тенниса Ник провёл матч лучше.

Сейчас уже не надо обыгрывать пикового Маррея, дель Потро, Федерера. Это уже не так. Сейчас парни сильные, но уровень не такой безумный. Я считаю, что все могут выиграть. Все, у кого есть игра», — сказал Тиафо на пресс-конференции после выхода во второй круг US Open – 2022.

В первом раунде Тиафо (22) со счётом 7:6 (7:0), 6:4, 6:3 обыграл соотечественника Маркоса Гирона.