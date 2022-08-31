Онс Жабер без проблем обыграла дочь Ханы Мандликовой во втором круге US Open — 2022

Пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер вышла в третий раунд Открытого чемпионата США – 2022.

Во втором круге Жабер (5) обыграла 21-летнюю американку Элизабет Мандлик (WC, дочь четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Ханы Мандликовой) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Мандлик ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Жабер станет другая американка Шелби Роджерс (31).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.