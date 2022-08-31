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Онс Жабер без проблем обыграла дочь Ханы Мандликовой во втором круге US Open — 2022, ЮС Опен

Онс Жабер без проблем обыграла дочь Ханы Мандликовой во втором круге US Open — 2022
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Пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер вышла в третий раунд Открытого чемпионата США – 2022.

Во втором круге Жабер (5) обыграла 21-летнюю американку Элизабет Мандлик (WC, дочь четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Ханы Мандликовой) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Мандлик ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Жабер станет другая американка Шелби Роджерс (31).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 18:10 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Элизабет Мандлик
144
США
Элизабет Мандлик
Э. Мандлик
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