Онс Жабер без проблем обыграла дочь Ханы Мандликовой во втором круге US Open — 2022

Пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер вышла в третий раунд Открытого чемпионата США – 2022.
Во втором круге Жабер (5) обыграла 21-летнюю американку Элизабет Мандлик (WC, дочь четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Ханы Мандликовой) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Мандлик ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Жабер станет другая американка Шелби Роджерс (31).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.
- 31 августа 2022
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