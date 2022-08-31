Александр Зверев заявил, что надеется квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что надеется выступить на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
«Турин – моя основная цель. Сейчас я восьмой в гонке, у меня 2700 очков, и есть время набрать ещё. Если я буду играть хорошо, думаю, я смогу квалифицироваться», — приводит слова Зверева Sky Sport.
Напомним, участниками соревнований становятся игроки, занявшие топ-8 Чемпионской гонки ATP по итогам сезона. При этом одно место может быть зарезервировано за игроком, который в текущем сезоне выиграл турнир «Большого шлема» и занял в рейтинге место ниже восьмого, но не ниже 20-го. В данный момент под данный критерий подходит чемпион Уимблдона серб Новак Джокович.
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