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Александр Зверев заявил, что надеется квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP

Александр Зверев заявил, что надеется квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что надеется выступить на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

«Турин – моя основная цель. Сейчас я восьмой в гонке, у меня 2700 очков, и есть время набрать ещё. Если я буду играть хорошо, думаю, я смогу квалифицироваться», — приводит слова Зверева Sky Sport.

Напомним, участниками соревнований становятся игроки, занявшие топ-8 Чемпионской гонки ATP по итогам сезона. При этом одно место может быть зарезервировано за игроком, который в текущем сезоне выиграл турнир «Большого шлема» и занял в рейтинге место ниже восьмого, но не ниже 20-го. В данный момент под данный критерий подходит чемпион Уимблдона серб Новак Джокович.

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